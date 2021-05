Tuchel vergleicht Schützling mit DFB-Legende

Chelsea-Trainer Thomas Tuchel äußerte sich im Rahmen einer Pressekonferenz über eine mögliche Rückkehr von Ruben Loftus-Cheek (siehe Video oben). Der deutsche Trainer lobte den Mittelfeldspieler in höchsten Tönen und verglich ihn sogar mit einer Legende des Deutschen Fußballs: „Ich war ein großer Fan von ihm, als er noch jünger war. Damals kam er aus der Akademie und wurde dann ein Profi bei Chelsea. Seine Spielweise und Bewegungen erinnern mich an Michael Ballack.“ Der 25-jährige Engländer ist derzeit an Fulham ausgeliehen.