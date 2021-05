Privatjets nehmen in der Krise Kurs auf Salzburg

Kein Einzelfall

Kein Einzelfall, wie auch „Krone“-Recherchen zeigen: Das Aufkommen des allgemeinen Flugverkehrs bewegt sich nur ein Prozent unter dem Vorkrisenniveau, weiß man am Flughafen. Längst nicht nur Flugschulen oder Behörden steuern den Airport an – speziell das Geschäft mit den Privatjets boomt, weiß auch Dieter Pammer von der GlobeAir mit Sitz in Hörsching.