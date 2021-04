Etappensieg und Trikot des Führenden für Soler

Der bisherige Gesamtführende Rohan Dennis aus Australien verlor das Leadertrikot auch, weil er in der Abfahrt der zweitletzten Steigung stürzte und den Anschluss an die Verfolgergruppe nicht mehr schaffte. Felix Gall (DSM) landete auf Rang 56 (+3:29 Min.) und ist auch in der Gesamtwertung 56. (+7:54), Hermann Pernsteiner (Bahrain) wurde 62. (+4:01), er rangiert auf 39 (+4:12).