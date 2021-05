„Trauern und Weinen ist ein Teil meiner Arbeit“

Getreten, geschlagen & als Mörder beschimpft

Erlebt hat Stocker viel: So schreibt der Buchautor über einen Nachtdienst, als ihn ein psychisch Kranker mit geladener Pistole besuchte, die Cobra ausrückte und die Beamten mit Maschinengewehr im Anschlag alle Zimmer durchsuchten. In Erinnerung auch der tote Asylant, der niemanden abging und 40 Tage lang im Kühlfach lag. Oder jener Patient, dem seine Krebsdiagnose am Vorabend gestellt wurde und der danach in den Tod sprang. Oder die psychisch labile Frau, die ihn als Mörder beschimpfe und dafür sorgen wollte, dass er als frisch verheirateter Familienvater sein Job verliert.