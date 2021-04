Online-Händler: Blümel will Gewinne besteuern

Die Corona-Krise hat den Trend zum Online-Einkauf weiter verstärkt. Satte 5,7 Milliarden Euro haben die Österreicher im Vorjahr ausgegeben - ein Plus von 24 Prozent zu 2019. Der größte Teil des Kuchens fließt jedoch ins Ausland. Rund drei Viertel des Geschäfts entfällt nämlich auf internationale Versandhandelskonzerne wie Amazon & Co., die obendrein auch noch stärker gewachsen sind (plus 30 Prozent).