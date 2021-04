Ruder-Weltmeister mit nur 26 Jahren gestorben

Der Höhepunkt in der ereignisreichen Karriere von Mondelli war der Weltmeistertitel bei der WM 2018 in Plodiv, den er zusammen mit Luca Rambaldi, Andrea Panizza und Giacomo Gentili im Vierer gewonnen hatte. Mit derselben Truppe räumte Mondelli auch bei der EM in Glasgow - ebenfalls 2018 - Gold ab.