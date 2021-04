Warndienst: Pollensaison bislang „eher moderat“

Gräserpollensaison: Start ab etwa Mitte Mai

Während die Blühsaison von Esche und Birke sich langsam dem Ende zuneigt, stehen die Gräser noch in den Startlöchern. Laut Website des Pollenwarndienstes dürfte es laut Prognose etwa Mitte Mai so weit sein, was einem durchschnittlichen Beginn der Gräserpollensaison entspreche.