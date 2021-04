Vielfältige Tomaten für jeden Geschmack

Und gerade weil es so viele Tomatensorten gibt, sollte man genau überlegen, welche man anpflanzen will. Hänge- oder Hochbeettomaten eignen sich hervorragend für Töpfe auf dem Balkon und sogar für Blumenampeln. Wer süße Früchte bevorzugt, der beident sich bei den Cocktail-Tomaten. Dazu gibt´s die klassichen Salattomaten mit ihrem tollen Aroma, und fürs Einkochen eignen sich Fleischtomaten, wie zum Beispiel Ochsenherzen. „Wer sich unsicher ist, welche Tomate er für Balkon oder Garten haben will, der fragt am Besten bei einem Gärtner nach“, so Christian Sattler von der Erlebnisgärtnerei Sattler aus Völkermarkt. Geschmacklich wie auch optisch ein Hit ist übrigens „Tomella“, eine Pflanze mit roten und gelben Früchten.