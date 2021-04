Zwischen Bücherverbrennung und Meinungsfreiheit

Die größte Gefahr drohe von Staaten, in denen die Demokratie fast nur noch auf dem Papier existiert, die fast schon Diktaturen sind. „Aber die Pandemie zeigt, dass auch wir in Österreich uns mit kritischen bis verstörenden Meinungen schwer tun. Eine Demokratie muss selbst die Corona-Leugner aushalten, aber dagegen eben mit Haltung und Zivilcourage Stellung beziehen“, sagt Mitinitiator Tomas Friedmann, der weniger die Geschichte als die Lehren für die Gegenwart in den Fokus rückt: „Es geht ums Heute. Schließlich ist auch ein Corona-Leugner von seiner ,Haltung’ überzeugt, doch man muss parallel dazu ein aufgeklärter Mensch sein, der sich informiert und interessiert.“