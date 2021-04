Salzburg: Nachfolger-Suche ist ein echter Krimi

18:00 Uhr: Die Bullen-Pressestelle ruft an: „Salzburg verhandelt nun mit Leipzig wegen Marsch!“ In der Zwischenzeit sagt Freund auf Sky, dass er selbst definitiv nächste Saison in Salzburg Sportboss ist. Und, interessant: In den vergangenen 24 Stunden finde sich der Name Glasner nicht in seiner Anrufliste.