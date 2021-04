Schulärzte wollen Nasenbohrer-Tests anerkennen

Immer regelmäßiger kommen die Nasenbohrer-Tests nicht mehr nur in den Schulen, sondern auch in den Teststraßen zum Einsatz. Und sofern diese dort unter Aufsicht von medizinischem Fachpersonal durchgeführt werden, sind sie auch als Eintrittschecks gültig. Bereits vor einigen Wochen forderten Schulärzte in Niederösterreich daher, die Tests beaufsichtigen und dann auch anerkennen zu können - bis dato allerdings vergeblich.