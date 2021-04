Maulkorb für Dortmunds Knipser Erling Haaland

Matchwinner in Wolfsburg

Und was macht Haaland? Er schießt Tore wie am Fließband. Am Wochenende avancierte der Angreifer beim 2:0-Erfolg beim VfL Wolfsburg mit einem Doppelpack zum Matchwinner. Seine unfassbare Bilanz beim BVB: 53 Tore in 56 Spielen!