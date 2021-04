LIVE ab 15.30 Uhr: Krönt sich Bayern zum Meister?

Hansi Flick will mit Bayern München schon am Samstag in Mainz den 31. Meistertitel der Klubgeschichte perfekt machen. „Es ist wichtig, dass wir die Meisterschaft einfahren. Das wollen wir so schnell wie möglich machen“, sagte der mit Saisonende scheidende Trainer vor dem Spiel gegen den Tabellen-13. Vier Runden sind in der Bundesliga noch ausständig. Am neuerlichen Meistertitel für die Bayern - dem neunten in Folge - zweifelt keiner mehr. Mit dem LIVETICKER von sportkrone.at sind Sie dabei.