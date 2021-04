Wien: Lilli Hollein (48) wird neue MAK-Direktorin

Thun-Hohensteins zweite Amtsperiode läuft aus

Thun-Hohensteins zweite Amtsperiode läuft Ende August aus. Hollein war im Februar als Kuratoriumsvorsitzende des MAK (Bild oben) zurückgetreten. Die neue Museumschefin, die an der Universität für Angewandte Kunst Wien Industriedesign studiert hat, ist die Tochter des Architekten Hans Hollein (1934 bis 2014) und die Schwester von Max Hollein, dem Direktor des Metropolitan Museum of Art in New York.