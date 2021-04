Ausfall: Biber nagte sich durch Glasfaserleitung

Am vergangenen Samstag, gegen vier Uhr morgens, fiel das Internet für fast die Hälfte der rund 2000 Einwohner zählenden Gemeinde Tumbler Ridge in British Columbia plötzlich aus, wie CBC unter Berufung auf den Anbieter Telus berichtete. Der stellte daraufhin in einer „sehr bizarren und einzigartig kanadischen Wendung“ fest, dass sich ein oder mehrere Biber an verschiedenen Stellen durch das Glasfaserkabel genagt hatten.