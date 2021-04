Gefiedertes Gefecht am Zeltweger Himmelszelt

Gefahr Vogelschlag

Doch nicht alle halten sich an die eisernen Vorgaben: „Bussarde, Reiher, Turmfalken, Elstern, Kiebitze, Stare oder etwa Krähen stellen immer wieder eine Gefahr für den laufenden Flugbetrieb dar“, erzählt Bernhard Wimmler, Kommandant der Militärflugleitung. Drei Warnstufen können in diesem Zusammenhang ausgerufen werden, aktuell ist man wegen der vielen Zugvögel, die aus dem Süden zurückkommen, in erhöhter Alarmbereitschaft: „Jährlich kommt es bei uns im Schnitt zu drei bis fünf gefährlichen Vogelschlag-Vorfällen“, weiß Wimmler.