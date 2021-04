Traditionsbetriebe eröffneten die „Kärntnerei“

Nach nur sieben Monaten Bauzeit wurde am Donnerstag die „Kärntnerei“ in der St. Veiter Straße eröffnet. Die drei Traditionsbetriebe Wienerroither, Frierss und Kaslab’n haben damit einen trendigen Markt mit einem besonders kundenfreundlichen Konzept errichtet und können ihre Produkte nun unter einem Dach anbieten. Die Bäckerei hat übrigens auch am Sonntag geöffnet.