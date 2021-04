Volleyball: Grazer Herren gewinnen Meistertitel

Die Steirer besiegten am Mittwochabend Titelverteidiger Aich/Dob auch im vierten Spiel der „best of seven“-Finalserie und sind mit diesem „sweep“ damit erstmals überhaupt Meister. Am Mittwoch bäumten sich die Kärntner zunächst noch auf, am Ende siegten die Grazer aber mit 3:1 (-20,21,22,18).