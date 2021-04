Österreicher glauben an vernetztes Fahren

Infotainment vor Sicherheit

Schaut man sich genauer an, um was es den Österreichern bei den Autos der Zukunft geht, so führt das sogenannte Infotainment (Unterhaltung & Information) noch vor Sicherheitssystemen. In Österreich stehen für 52 Prozent Infotainment-Systeme, gefolgt von aktiven Sicherheitssystemen wie etwa automatischen Notfall-Bremsungen und Abstandsregler-Tempomaten ganz oben auf der Prioritätenliste. Fahrerassistenzsysteme kommen mit 40 Prozent auf den dritten Platz. International schaut es ähnlich aus. Dabei sind Infotainment-Systeme in allen Ländern am wichtigsten - außer in Italien. Hier stehen die Sicherheitssysteme an der Spitze.