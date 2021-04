Austria Wien: „Tag X“ bei der Millionenshow! 

Viele Hebel in Bewegung gesetzt

Hebel wurden in den letzten Tagen viele in Bewegung gesetzt, um die fehlenden Millionen aufzutreiben. Eine Krisensitzung von Präsidium, AG-Aufsichtsrat und Klub-Verwaltungsrat jagte die andere, eine Gönner-Gruppe namens „Freunde der Austria“, bei der Vize-Präsident Raimund Harreither (unten im Bild, ging gestern mit gutem Beispiel voran, verlängert vorzeitig sein Sponsoring, ebenso die Firma Sharp) treibende Kraft ist, wurde ins Leben gerufen, Anteile an der AG standen zum Kauf bereit (250.000 Euro für ein Prozent).