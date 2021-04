Diese Reiseliteratur lädt jetzt zum Träumen ein

Der Sommer rückt immer näher und damit auch die Hoffnung auf einen unbeschwerten Urlaub in der Ferne. Noch aber hat uns die Corona-Krise fest im Griff, an ausgedehnte Urlaubsreisen ist (noch) nicht zu denken. In unserem Bildband-Special aber entführen wir Weltenbummler in fremde Länder, ermöglichen einen Einblick in fremde Kulturen und erfreuen Ihre Augen mit herrlichen Landschaften aus aller Welt. Machen Sie es sich gemütlich, gehen Sie auf Entdeckungsreise und bereisen Sie die Welt vom Sofa aus!