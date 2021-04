Günter Bresnik 60 - Von Pension keine Spur!

Aus der Kindheit bis in die Top 10

Dass er als einziger Trainer des modernen Tennis einen Spieler aus der Kindheit bis in die Top Ten geführt hat, macht ihm so schnell keiner nach. Doch als „Lebenswerk“ würde Bresnik Dominic Thiem dennoch nicht bezeichnen. „Ein Lebenswerk sind nicht einzelne Sportler. Es ist das, was ich mir als Trainer an Wissen und Fähigkeiten angeeignet habe. Die Ergebnisse daraus sind eigentlich X-beliebig reproduzierbar. Die Beliebigkeit wird nur durch die Zeit eingeschränkt“, so Bresnik zur APA.