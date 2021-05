Teufel Supreme In: Neue In-Ears im Hörtest

Kein Wunder also, dass immer noch viele Musik-Fans zu Bluetooth-In-Ears mit Kabelverbindung greifen. Ihnen macht Teufel mit den Supreme In ein interessantes Angebot, das sich im Detail stark von anderen kabellosen In-Ears abhebt. Im Gegensatz zu anderen Modellen steckt man sich die Supreme In nämlich nicht mit einem Silikonstöpsel direkt in den Gehörgang, sondern parkt sie wie etwa Apples Airpods in der Ohrmuschel.