100. Sieg: Pöltl geht in Spurs-Geschichte ein

Jakob Pöltl hat am Montag (Ortszeit) seinen 100. Sieg im Dress der San Antonio Spurs in der regulären Saison der National Basketball Association (NBA) gefeiert. Die Texaner gewannen beim 198. Einsatz des Wieners auswärts gegen die Indiana Pacers mit 109:94. Der 25-jährige Center steuerte 16 Punkte, sieben Rebounds, zwei Steals sowie je einen Assist und Block in 24:37 Minuten Einsatzzeit bei. Mitte des Schlussviertels beging er sein sechstes Foul.