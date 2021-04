Einbrüche geklärt: Täter (43) in Haft

Ein bereits vorbestrafter Slowake dürfte die aktuelle Krisenzeit für einen ausgedehnten Einbruchsreigen zwischen Enns und Leitha genutzt haben. Der 43-Jährige hatte im vergangenen Herbst in Hirtenberg, Bezirk Baden, und Ende Februar 2021 in Engelhartstetten im Bezirk Gänserndorf je einen Tresor gestohlen. Aufgrund von entsprechenden Spuren an den Tatorten wurde der amtsbekannte Mann von den Ermittlern ausgeforscht und in seinem Heimatland auch festgenommen – vergangenen Freitag erfolgte dann die Auslieferung nach Österreich. Bei der Einvernahme zeigte sich der Beschuldigte geständig und wurde unverzüglich in die Justizanstalt Wiener Neustadt gebracht. Der Schaden liegt im hohen vierstelligen Eurobereich.