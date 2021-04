Rollende Schwachstellen: Hersteller unter Zugzwang

Ab Juli 2022 müssen alle neu typgenehmigten Fahrzeuge entsprechende Risiken vom Beginn der Entwicklung an berücksichtigen, wenn sie in der EU oder auch in Japan zugelassen werden wollen, erklärte Willibald Krenn vom AIT Austrian Institute of Technology im Gespräch mit APA-Science. Die Standardisierungsgremien und Regulierer hätten damit auf den deutlichen Anstieg bei den Bedrohungen und publik gewordenen Schwachstellen reagiert.