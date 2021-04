Amazon stellt geplantes „Herr der Ringe“-MMO ein

Tencent übernahm den Produktionspartner

Begonnen hatte Amazon die Arbeiten an dem „Herr der Ringe“-MMO 2019 mit dem chinesischen Partner Leyou Technologies, der unter anderem an Splash Damage („Gears of War“) und Digital Extremes („Unreal“) beteiligt ist. Leyou Technologies wurde Ende 2020 von Tencent übernommen. Der neue Besitzer hatte aber offenbar kein Interesse daran, mit Amazon weiter an dem „Herr der Ringe“-Spiel zu arbeiten. Die Entwickler seien zu anderen Tencent-Projekten abgezogen worden, wird berichtet.