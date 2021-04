Vom Erlebnisquartier aus auf den Schafberg-Gipfel

Die 128 Jahre alte Schafbergbahn gehört zur Wolfgangsee-Region wie der See selbst. Vor drei Jahren wurde mit den aufwändigen Sanierungsarbeiten begonnen – die Kosten belaufen sich auf 18 Millionen Euro. Das Projekt kommt bei den Einheimischen gut an, gleichzeitig erinnert man sich gern an die Geschichte der Bahn.