Kara: „Voll mit Adrenalin - da spürst nichts“

Kein Schönheitspreis

Was Rapids Topscorer schmunzeln lässt: „Ich habe gehört, dass damit einer hier den Durchbruch geschafft hat“, wurden ihm die Heldentaten von Carsten Jancker 1996 erzählt. Dass ihn die Wunde bei Kopfbällen bremst, glaubt Kara nicht: „Man ist voll mit Adrenalin – da spürst nichts.“ Und wenn es wieder aufplatzt? „Dann näht man es wieder zu. Verletzungen gehören dazu.“ So verlor er in Ried ja auch eineinhalb Zähne. Aber er will keinen Schönheitspreis, sondern nur Tore. Auch heute gegen Sturm.