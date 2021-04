Real Madrids Vertragspoker lässt Zidane kalt

Trotz seiner beachtlichen Titelsammlung mit Real hat sich Zidane von gewissen Teilen der Medien immer wieder Kritik gefallen lassen müssen, er sei ein Glückspilz, der es in puncto Führungsqualität und taktischem Können nicht mit einigen seiner Kollegen aufnehmen könne. In der aktuellen Saison, in der er Real ins Titelrennen zurückgebracht und das Halbfinale der Champions League erreicht hat, schaut es aktuell etwas anders aus.