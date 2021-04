Musik-Legende dreht in Kultlokal des Wienerwalds

Rudi Dolezal ist unbestritten ein Weltstar hinter den Kulissen der Musikszene: Er drehte mit Queen und Falco, gründete den Sender Viva mit, arbeitet an Projekten mit Bruce Springsteen & Co. In seiner neuen Show auf krone.tv erzählt der 63-jährige Niederösterreicher nun offen aus seinem bewegten Backstage-Leben.