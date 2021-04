Ab 15.30 Uhr LIVE: Glasner will die Bayern ärgern

Der Trainer des VfL wusste, dass in den sechs ausstehenden Runden bis Saisonende Konzentration erforderlich ist. Vor den Bayern habe man Respekt, meinte Glasner mehrfach. Dennoch: „Wir wollen zeigen, dass wir Paroli bieten können. Wenn wir die nötige Effizienz an den Tag legen, traue ich uns durchaus einen Sieg zu.“ Das Restprogramm der Mannschaft des Oberösterreichers darf durchaus als schwierig bezeichnet werden. Neben den Bayern warten auf Xaver Schlager und Co. u.a. auch noch Dortmund und RB Leipzig als Gegner.