Ab 20.30 Uhr LIVE: RB Leipzig gegen TSG Hoffenheim

Mit einem Sieg gegen den Tabellen-Zwölften Hoffenheim will RB Leipzig seine Mini-Chance auf die Meisterschaft in der deutschen Bundesliga wahren. Bei einem Heimerfolg am Freitagabend (20.30 Uhr) verkürzen die Sachsen den Rückstand auf Spitzenreiter Bayern München vorerst auf zwei Zähler. „Ein Sieg am Freitagabend hat unter Umständen einen kleinen psychologischen Vorteil“, betonte Trainer Julian Nagelsmann, dass man den Druck auf den Serienmeister erhöhen möchte. Mit dem sportkrone.at-Liveticker können Sie hautnah mit dabei sein!