Fast die komplette Liga ist für einen Abbruch

In der Landesliga in Oberösterreich haben sich 15 von 16 Teams für einen Abbruch der laufenden Saison starkgemacht! Wir haben uns bei ASKÖ Donau Linz-Manager Kurt Baumgartner schlau gemacht. Im fan.at-Fußballtalk spricht Baumgartner auch über die weiteren Ziele der Linzer und warum die Landesliga so perfekt für die Vereine ist.