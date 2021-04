NHL: Washington verliert ohne Raffl gegen Buffalo

Michael Raffl muss wegen einer Oberkörperverletzung weiter auf seinen ersten Einsatz für die Washington Capitals in der NHL warten. Der neue Klub des Kärntners unterlag am Donnerstag nach drei Siegen in Folge daheim gegen die Buffalo Sabres mit 2:5. Einen der zwei Treffer erzielte erneut der ebenfalls kürzlich geholte Anthony Mantha, erfolgreich war auch Dmitri Orlow.