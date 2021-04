Zweite HTL-Klasse in Reutte sehr wahrscheinlich

Der Schulstandort Reutte jubelte, als im letzten Jahr die ersten 34 HTL-Schüler in den Räumlichkeiten der HAK Reutte Platz nahmen. Eigenständig war und ist man allerdings nicht. Es ist eine sogenannte dislozierte Klasse, die zur HTL Innsbruck-Anichstraße gehört. Die Nachfrage, in der vom Planseewerk massiv unterstützten Ingenieurschmiede in Ausbildung zu gehen, ist noch gestiegen: 45 junge Menschen haben sich für heuer beworben. Was aber die Installierung einer zweiten ersten Klasse bedeuten würde – doch genau das war bisher unklar.