Ausreisetestpflicht auf ganz Tirol ausgeweitet

Grund für die Maßnahme sei die Verbreitung der britischen Virusvariante, 198 Personen seien in Osttirol aktuell mit der Variante infiziert. „Darüber hinaus traten in Tirol zuletzt weitere mutierte Virusvarianten auf. Dieses Mutationsgeschehen zeigt, dass die Lage in Tirol und zuletzt vor allem auch in Osttirol durchaus ernst zu nehmen ist und entsprechende weitere Maßnahmen rasch gesetzt werden müssen“, berichtete Elmar Rizzoli, Leiter des Corona-Einsatzstabes.