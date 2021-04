Abschlussklassen MÜSSEN zurück in die Schule

So hatte man an den beiden Gymnasien in der Wasagasse und der Rahlgasse schulautonom das Distance Learning in den vierten und auch in den achten Klassen weitgehend beibehalten wollen. Argumentiert wurde das etwa in der Wasagasse einerseits mit dem überwiegenden Wunsch der Schüler in der achten Klasse bzw. dem noch ausreichend lange dauernden Rest-Schuljahr für die vierten Klassen. In der Rahlgasse begründete man den Wunsch nach weiterem Fernunterricht mit dessem guten Funktionieren sowie der weiter erhöhten Corona-Gefahr.