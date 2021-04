Georg Trakl: Leben und Werk als Allgemeingut

Ludwig von Ficker, der große Förderer und Wegbegleiter des 1887 in gutbürgerlichen Verhältnissen in Salzburg geborenen Lyrikers Georg Trakl, konnte in dieser romantisch anmutenden Sommernacht nicht ahnen, dass er seinen Freund zum letzten Mal lebend sah. Am 3. November des Jahres 1914 fand man den Militärmedikamentenakzessist (k. u. k. Militärbeamter im Leutnantsrang) Georg Trakl in seiner Unterkunft im Garnisonspital Krakau tot auf. Offiziell lautete die Todesursache „Herzlähmung“, laut Obduktion verstarb er jedoch an einer Kokainvergiftung. Bis zum heutigen Tag ist unklar, ob der seelisch schwer erkrankte Dichter Suizid begangen hatte.