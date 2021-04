Trotz 2:0-Führung: ÖFB-Frauen Remis gegen Finnland

Österreichs Fußball-Nationalteam der Frauen hat am Sonntag in Ritzing in einem freundschaftlichen Länderspiel gegen Finnland nach einer 2:0-Führung gerecht mit 2:2 remisiert. Nicole Billa nach einem groben finnischen Abwehrschnitzer und Marie Therese Höbinger nach Vorarbeit von Laura Feiersinger trafen in der 6. bzw. 19. Minute für die ÖFB-Truppe, die Skandinavierinnen verkürzten in der 54. bzw. 76. Minute per Kopf bzw. Weitschuss durch Evelina Summanen.