Bayern-Präsident klagt: „Wir sind eher das Opfer!“

Muss sich der FC Bayern jedoch vielleicht schon bald nach einem neuen Trainer umsehen? „Schauen Sie, das ist auch so ein Thema. Da werden wir jetzt hingestellt, als ob der FC Bayern jetzt ein Problem zu lösen hat mit Hansi Flick. Was ist denn passiert? Jogi Löw hat bekannt gegeben, dass er aufhört. Dadurch muss der DFB einen neuen Trainer suchen. Der DFB oder wer auch immer hat da den Namen Hansi Flick ins Spiel gebracht. Das ehrt uns, wenn unser Trainer so hoch gehandelt wird. Aber wir sind ja hier das Opfer“, so Hainer bei „Sky90“.