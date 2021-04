LIVE ab 17 Uhr: FC Admira gegen SV Ried Kopieren

Beide Teams haben nach Auftaktsiegen in der Qualifikationsgruppe der Fußball-Bundesliga im Abstiegskampf Mut geschöpft. Die Admira hat am Samstag (17 Uhr) zu Hause gegen die SV Ried die Chance, die „Rote Laterne“ erstmals seit Februar abzugeben. Andreas Heraf ist allerdings bestrebt, an seinen guten Start als Interimstrainer der Rieder anzuknüpfen. Beim Debüt des Ex-Internationalen hatte es vergangene Woche einen 3:2-Erfolg gegen Hartberg gegeben. Mit dem LIVETICKER von sportkrone.at sind Sie dabei.