Flugvermittler verlangte zu Unrecht Gebühren!

Reinhold Schranz vom Europäischen Verbraucherzentrum, das zum Verein für Konsumenteninformation gehört, hat sich den Fall gemeinsam mit seinen Kollegen in Polen angesehen. „Die einbehaltenen Gebühren für das Online-Check-in-Service und eine Versicherung sehen wir als rechtlich unzulässig an. Wenn die Fluglinie die Leistung nicht erbringt, dürfen diese nicht verrechnet werden“, so der Jurist. Generell seien Informationen zu Gebühren oft zu wenig transparent. eSky hat trotzdem nur die halben Kosten erstattet.