Musk will Gehirn-Computer-Schnittstelle zeigen

Mit seinem Unternehmen Neuralink forscht Elon Musk bereits seit 2016 an der Entwicklung sogenannter Brain-Machine-Interfaces (BMI), also an Schnittstellen für die Vernetzung des menschlichen Gehirns mit einem Computer. In der Nacht auf Freitag soll nun ein erstes „Gerät“ vorgestellt werden, wie Musk via Twitter ankündigte.