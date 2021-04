Austropop-Urgestein mit neuer Band und Song zurück

In den 80er-Jahre war Gaugeler mit seiner Band in den Charts vertreten. Titel wie „Dorftrottel“, „Blauer Montag“ oder „Gelati“ erreichten Kultstatus. Seine Texte waren manchmal melancholisch, oft witzig, aber auch kritisch. Am Keyboard spielte damals übrigens x-Grünen Chefin Eva Glawischnig mit wallender Hippie-Mähne, ehe sie die Band verließ, um zu studieren. Ersetzt hat sie Ralf Metzler.