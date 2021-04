2906 Neuinfektionen und 40 Tote in 24 Stunden Kopieren

Die Lage in der Bundeshauptstadt verschärft sich zunehmend: So wurden in Wien in den vergangenen 24 Stunden 1023 Neuinfektionen verzeichnet. In Oberösterreich waren es 504 neue Corona-Fälle, in Niederösterreich 365, in der Steiermark 341, in Tirol 197, in Kärnten 164, in Salzburg 121, in Vorarlberg 98 und im Burgenland 93.