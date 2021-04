Hertha vs. Petry: Ungarn stellt Nazi-Vergleich auf

Im Streit um die Entlassung des ungarischen Hertha-Torwart-Trainers Zsolt Petry stellt die Regierung in Budapest die Rechtsstaatlichkeit in Deutschland infrage! „In einem Rechtsstaat kann man für eine Meinungsäußerung nicht bestraft werden“, sagte Gergely Gulyás, Kanzleiminister von Regierungschef Viktor Orbán, am Donnerstag. Der Schritt erinnere ihn an das „totalitäre Regime“ in Deutschland während der Nazi-Zeit.