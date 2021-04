100 Jahre Braun: Der Jubiläums-Rasierer im Test

Nur ohne Kabel

Der kommt eventuell auch zum Einsatz, wenn man vergessen hat, den Braun rechtzeitig aufzuladen und es eilig hat. Denn anders als all meine bisherigen Rasierer lässt sich der Series 7 nicht per Netzteil betreiben - aus Sicherheitsgründen, wie der Hersteller in der Anleitung betont. Heißt: Ist der Akku leer, muss der Rasierer erst für zumindest fünf Minuten an die Steckdose. Solange braucht der Series 7 nämlich, um wieder genügend Saft für eine Rasur zu haben. Das tut nicht weh, nur sollte man sich entsprechend umstellen und den Series 7 entsprechend vorher laden. Voll geladen reicht der Akku dann für etwa 50 Minuten, was nach der Rechnung von Braun bei einer täglichen Rasur einer Laufzeit von zehn Tagen entspricht.