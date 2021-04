Giftköder: 5000 Euro für Hinweise auf Tierhasser

Sowohl in Teilen Wiens als auch in Teilen Niederösterreichs waren Giftköder entdeckt worden - laut Angaben des Tierschutz Austria, kurz TSA, dürfte es sich dabei um „ein hochwirksames Kontaktgift handeln“. So reiche offenbar alleine Schlecken oder Schnüffeln an den Ködern aus, um die Vierbeiner zu vergiften. Polizei und Staatsanwaltschaft sind bereits involviert, die Suche nach den Tätern läuft auf Hochtouren.