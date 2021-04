Inter macht nächsten Schritt Richtung Meistertitel

Inter nahm auf dem Weg zum zehnten Liga-Sieg in Serie gegen Sassuolo früh Fahrt auf. Romelu Lukaku erzielte das 1:0 bereits nach zehn Minuten. Nach einer guten Stunde bereitete der Belgier zudem das 2:0 durch Sturmpartner Lautaro Martinez vor. Sassuolo fand in Mailand erst fünf Minuten vor Schluss durch den Senegalesen Hamed Traore zum Anschluss. Neun Runden vor Schluss führt das Team von Antonio Conte die Tabelle mit elf Punkten Vorsprung auf Stadtrivale Milan an.